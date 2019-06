Malore in un cantiere stradale a Suello questo pomeriggio, in via Ai Pascoli. Ad accusare un malore uno degli operai intenti a lavorare alla sede stradale, dove sono in corso dei lavori.

Soccorsi in codice rosso

L’allarme è partito alle 15.50 per un uomo di 62 anni che si è accasciato al suolo mentre era intento a lavorare sulla carreggiata. Sul posto sono giunte un’ambulanza della Croce Verde Bosisio e l’auto medica in codice rosso. Dopo le prime cure sul posto l’uomo è stato trasportato al Pronto soccorso. Stando alle informazioni raccolte le sue condizioni non sarebbero gravi.