Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 16 ottobre 2019, si è consumata una tragedia ad Anzano del Parco.

Malore in una ditta di Anzano, muore un uomo

Intorno alle 16 sono stati allertati i sanitari in via Cavolto, al civico 27 dove sorge la ditta Service Spare Parts. Sul posto automedica e ambulanza che hanno soccorso un uomo, classe 1965. Nonostante il tempestivo intervento per lui non c’è stato nulla da fare. Dalle prime informazioni raccolte, sembrerebbe aver perso la vita a causa di un infarto. Sul posto anche i Carabinieri.