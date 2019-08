Malore per un 16enne ad Asso

Attimi di paura ad Asso per un giovane di soli 16 anni.

I soccorsi sono stati allertati intorno alle 11.50 in via Antonio Brusa, all’altezza del civico 25. Sul posto con massima urgenza si sono precipitate la Cri di Asso e un’automedica. Soccorso un giovane di 16 anni che si era sentito male. Dopo il grande spavento per fortuna le condizioni del giovane si sarebbero stabilizzate.