Questo pomeriggio, giovedì 2 maggio, una donna ha avuto un malore sulla Arosio-Canzo.

Malore sulla Arosio-Canzo, soccorsa una donna

La donna, alla guida dell’auto, è finita fuori strada all’altezza di Caslino d’Erba in via Quattro Novembre. A provocare l’incidente sarebbe stato proprio un malore. Sul posto i Vigili del fuoco e i sanitari. La donna è cosciente e le sue condizioni non preoccupano.