Diversi gli interventi per malori da parte dei soccorsi comaschi: sono stati chiamati a intervenire a Ponte Lambro e a Rovellasca.

Malori a Ponte Lambro e Rovellasca

Poco prima delle 2 del mattino, nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 marzo, gli operatori della Croce azzurra di Rovellasca sono intervenuti d’urgenza piazza Risorgimento: una donna di 87 anni si era sentita male. Fortunatamente non era nulla di grave e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Quindi, intorno alle 2.30, un’altra chiamata per il malore di un uomo di 43 anni a Ponte Lambro; il Lariosoccorso di Erba e un’auto medica si sono recati in via Fiume e hanno trasportato l’uomo per accertamenti all’ospedale di Erba.

