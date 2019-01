Ecco che cos’è successo nella notte tra il 15 e il 16 gennaio 2019 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incendio a Cadorago

Serata impegnativa quella di ieri per i Vigili del fuoco che sono intervenuti a Domaso e Lomazzo (QUI I DETTAGLI). Il terzo intervento della serata c’è stato poi a Cadorago in via Diaz intorno alle 00.30. In questo caso è stato necessario anche l’intervento dei soccorsi che hanno prestato aiuto a un 20enne. E’ stato poi trasportato in codice giallo al Sant’Anna dalla Croce Azzurra di Cadorago.

Malori e cadute

Caduta all’interno di un impianto sportivo a Erba in via Della Libertà. Soccorso un uomo di 46 anni che è poi stato trasportato in codice verde all’ospedale. Un malore poi a Porlezza intorno alle 22.30 in via Tencalla Ermellina per una donna di 53 anni, trasportata in codice verde all’ospedale di Menaggio. Altra caduta intorno alla 1 a Carbonate in via Volta. Soccorsa in codice verde una donna. Altra caduta intorno alle 5.30 a Canzo per un’anziana di 78 anni. Soccorsa, successivamente è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Erba.