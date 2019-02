Ecco che cos’è successo nella notte tra il 14 e il 15 febbraio 2019 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Malori e intossicazioni etiliche nel Comasco

Il primo malore si registra a Mariano Comense in via san Rocco intorno alle 21.30. Un uomo di 33 anni è stato trasportato in codice giallo all’ospedale. Intossicazione etilica a Cremia intorno alle 22.30 per un 50enne. E’ stato trasportato in codice giallo all’ospedale. E poi un’altra intossicazione etilica intorno alle 5.50 a Luisago al piazzale della stazione.

Altri interventi

Intorno alla 1 un evento violento, classificato come aggressione, a Tavernerio. Soccorsa e portata all’ospedale in codice verde una giovane di 25 anni. Alla 1 invece una caduta al suolo a Cantù per una donna di 41 anni. E’ stata trasportata al pronto soccorso canturino in codice verde.