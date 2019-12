Ecco che cos’è successo nella notte tra il 20 e il 21 dicembre 2019 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Malori e una caduta dalla scala a Cantù

Serie di malori tra Novedrate, Olgiate e e Lipomo. A Cantù invece, intorno alle 23.50, in via Bisbino, all’altezza del civico 2, un uomo è caduto dalle scale. Sul posto la Cri di Cantù che ha portato l’uomo in ospedale in codice verde.

Poco prima della 1 da segnalare anche un incidente sulla A9, nel tratto Como Nord-Como Centro. Alle 2 invece un’intossicazione etilica a Figino Serenza.