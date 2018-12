Ecco che cos’è successo nella notte tra l’11 e il 12 dicembre e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Malori nel Comasco

Il primo intervento a Como intorno alle 2.20. Un uomo di 56 anni si è sentito male in via Borgo Vico. Successivamente è stato trasportato in codice giallo all’ospedale. Altro malore a Figino in via Bernina. La Croce Bianca di Mariano ha portato un’anziana di 84 anni in codice giallo all’ospedale di Cantù.

