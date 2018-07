Ecco che cos’è successo nella notte tra il 2 e il 3 luglio e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Diversi malori nel Comasco

Il primo si è verificato intorno alle 23.30 a Brunate. A sentirsi male un’anziana di 84 anni che è stata trasportata all’ospedale Valudce in codice verde. Stessa dinamica anche a Como, in via Milano, per un uomo di 48 anni soccorso dalla Cri di Como. Intervento medico anche a Erba, intorno alle 4, sulla Sp41. A sentirsi male un 52enne che è stato trasportato in codice giallo in Valduce.

Altri interventi

La Croce Verde di Fino Mornasco ha soccorso una donna in via Molinetto intorno alle 23. Non si conoscono i motivi dell’intervento ma la 46enne è stata trasportata in codice verde all’ospedale.

