Maltempo danni a Montorfano: distrutte le attrezzature allestite nell’area feste di via Canneti dall’associazione E20.

La violenta grandinata di ieri sera, giovedì 26 luglio, ha causato alcuni danni in tutto il territorio. Forti disagi alla circolazione viabilistica sono stati registrati in tutta la zona, con strade allagate e scarsa visibilità. La tempesta di ieri sera ha causato gravi danni in via Canneti, nell’area feste dove proprio sabato scorso 21 luglio si sono concluse le serate del Luglio montorfanese, organizzate da E20. Il maltempo ha infatti devastato il tendone allestito nell’area prato, che pioggia e grandine hanno reso pressoché impraticabile, e distrutto tavoli e attrezzature allestite dal sodalizio. Si parla di danni per oltre duemila euro. “Tanti sacrifici e investimenti e poi bastano dieci minuti di tempesta per distruggere tutto: ma rinasceremo” è il commento dell’associazione.

Danni ingenti sono stati causati dal maltempo anche lungo le strade, con pesanti allagamenti e il deposito di foglie e rami lungo la carreggiata.