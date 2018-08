Maltempo, danni a Ponzate: intervengono i Vigili del Fuoco. E’ successo ieri sera, mercoledì, nella piazza principale della frazione.

Maltempo danni a Ponzate

Le violente precipitazioni di ieri sera, mercoledì, hanno provocato qualche danno nella frazione di Tavernerio. Nello specifico, le piogge e i temporali hanno causato lo spostamento di un telone di plastica che proteggeva il cantiere attualmente allestito in piazza Garibaldi, dove sono in corso lavori di riqualificazione del centro civico. Lo spostamento del telone ha causato il movimento di alcune assi in legno chiodato, delle quali una è “volata” via dal cantiere ed è atterrata sull’abitazione di una famiglia residente in frazione.

Maltempo danni a Ponzate, arrivano i Vigili del fuoco

Nessuna conseguenza, fortunatamente, per persone o cose. Ma a Ponzate sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Como, che hanno in breve tempo messo in sicurezza il tetto della struttura e il cantiere.