Maltempo nell’Erbese. In nottata una bomba d’acqua ha provocato la caduta di un’albero davanti all’ospedale di Erba intorno alla 1.30. Sul posto sono tempestivamente intervenuti Vigili del fuoco e tecnici che hanno ripotato la situazione alla normalità.

Maltempo nell’Erbese in nottata black out e un albero caduto

“Vorrei rivolgere un ringraziamento ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile Erba-Laghi per il loro tempestivo operato. Questa notte, intorno alla 1.30, la città di Erba è stata investita da una forte tromba d’aria che ha causato anche un temporaneo black-out”, dichiara Raffaele Erba, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. “Pochi minuti dopo l’inizio del nubifragio si era già messa in moto la macchina dei soccorsi: per diverso tempo i volontari hanno tagliato le parti di albero divelte dal vento e hanno eseguito tutte le operazioni necessarie per limitare i disagi. Questo testimonia il grande lavoro svolto dai nostri eroi, pronto ogni giorno a intervenire sul nostro territorio in caso di necessità”.