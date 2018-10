Maltempo, rimandata la tradizionale Castagnata di domani, giovedì 1 novembre, a Tavernerio.

Maltempo, rimandata la castagnata al Ponte dei Bottini

A causa delle previsioni meteorologiche avverse di domani, giovedì 1 novembre, gli organizzatori hanno deciso di rinviare la tradizionale castagnata del 1 Novembre, in programma alla radura del Ponte dei bottini, nella valle del Cosia. Le previsioni meteo per domani danno infatti forti precipitazioni per tutto l’arco della giornata. Per questo motivo, come riporta anche il sito Internet istituzionale del Comune di Tavernerio, la tradizionale manifestazione è rimandata a data da destinarsi.