Mamma partorisce in un parcheggio a Lambrugo

Mamma partorisce in un parcheggio. Da Casatenovo stava raggiungendo l’ospedale di Erba insieme al marito, ma la piccola scalpitava per venire al mondo.

E’ una storia a lieto fine quella che ha visto protagonista una giovane mamma di 32 anni. I soccorsi sono stati allertati in un posteggio del Comune di Lambrugo dove è arrivata la Sos di Lurago d’Erba. Proprio lì è venuta al mondo la piccola Ksenia. A raccontarlo è la pagina Facebook del sodalizio.

“Alle 5.30, nasceva a bordo della nostra Ambulanza 676 la piccola Ksenia. All’arrivo dell’automedica la bimba era tra le braccia della sua giovane mamma. Un grazie di cuore al nostro equipaggio SN6, formato da Peppo, Luca, GioGio e Sara, per essere stati protagonisti in questa bellissima storia. Ed oggi in sede appendiamo un bel fiocco rosa, perché queste sono notizie che ci scaldano il cuore! È proprio il momento per dirlo: anche questa è #soslurago. Benvenuta Ksenia!”.