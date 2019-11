Maria è scomparsa da Molteno: l’appello sul web per ritrovarla.

L’appello per ritrovare una giovane ragazza scomparsa arriva da Molteno, in provincia di Lecco, ma al confine con la zona dell’Erbese. Maria manca da casa da martedì scorso, dopo un litigio, e la sua famiglia la cerca disperatamente. L’ultima volta pare sia stata avvistata a Lecco sabato sera, poi più nulla.

“Se qualcuno la vede in giro per favore ci scriva, siamo tutti molto preoccupati” scrivono i familiari sulla foto che hanno pubblicato sui social per rendere ancora più virale la ricerca. L’appello è disponibile sulle pagine di City Angels Lecco e Missing People Italy. Ricordiamo, se avete informazioni chiamate subito il 112.

