Mariano in lutto per la morte dell’ex sindaco, Paolo Brenna, 94 anni.

Mariano in lutto: addio all’ex sindaco

Prima consigliere comunale, poi assessore, Brenna è poi stato primo cittadino della città dal 1976 al 1990. E’ venuto a mancare oggi, lunedì 20 gennaio 2020. Nel dicembre 2005 aveva ricevuto la benemerenza civica per il suo impegno dal 1992 al 2004 come missionario laico a Santana, in Brasile. “Io operavo in un laboratorio di falegnameria ed insegnavo ai ragazzi l’utilizzo delle macchine, l’organizzazione della giornata lavorativa al fine di migliorare ed incrementare la produttività ed anche l’amore per il lavoro”, aveva raccontato. I suoi funerali sono in programma per mercoledì 22 gennaio alle 14.30.