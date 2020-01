Grande spavento per una coppia che stava transitando sul marcipiade a Lurago d’Erba, in via Enrico Fermi, all’altezza del civico 27.

Marito e moglie investiti sul marciapiede a Lurago

I due sono stati investiti da un’utilitaria, una Matiz di colore bianco, che usciva dallo stop di un parcheggio. Sul posto, intorno alle 10.45, si è precipitata la Cri di Cantù d’urgenza. Entrambi, la donna di 66 e l’uomo di 75 anni, sono sempre rimasti coscienti dopo l’impatto. Sono stati trasportati all’ospedale in codice verde, senza gravi conseguenze. Per i rilievi c’è stato l’intervento della Polizia locale di Lurago d’Erba, a loro spetterà il compito di stabilire la dinamica dell’accaduto.