Maxi rissa in stazione: aggredito anche un nostro cronista. E’ successo ieri, lunedì 30 luglio. Hanno tentato di rubargli il cellulare con il quale stava filmando la violenta lite tra extracomunitari. E’ stato medicato dal 118 intervenuto sul posto. E c’è anche almeno un ferito, pare grave, che è stato trasportato in ospedale in codice rosso, forse raggiunto da una coltellata.

Maxi rissa in stazione: ferito anche un nostro collega