Giornata festiva critica sul fronte della viabilità. I vacanzieri che si sono messi in auto per trascorrere la giornata di oggi, 1 novembre 2019, o l’intero ponte di Ognissanti sulle località del lago si sono dovuti necessariamente armare di pazienza a causa delle lunghe code causate da un incidente avvenuto prima di Lecco.

Un maxi tamponamento tra 6 mezzi nel tunnel del Barro ha infatti letteralmente mandato traffico in tilt. L’incidente è avvenuto in mattinata all’imbocco della galleria lungo la Strada Statale 36 in direzione.

Maxi tamponamento tra 6 mezzi nel tunnel del Barro, traffico in tilt

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma al momento la circolazione risulta difficoltosa. Lungo la super infatti si è creato un lungo serpentone di auto incolonnate.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso e per tentare di regolare la viabilità oggi particolarmente intensa proprio per il ponte.

Nel Tunnel è intervenuto anche il soccorso stradale Lanfranchi per rimuovere i mezzi incidentati.