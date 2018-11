Come riporta Giornaledimonza.it un mezzo pesante si è schiantato in Valassina. Il traffico bloccato verso Lecco. la strada è stata chiusa per permettere ai Vigili del Fuoco di rimuovere il tir dalla carreggiata.

Mezzo pesante si schianta in Valassina

E’ un mezzo pesante quello che sta bloccando il traffico da questa mattina sulla Valassina in direzione Lecco. Il grave incidente sarebbe stato causato dallo scontro tra due tir, uno dei quali poi si è anche parzialmente ribaltato occupando tutte le corsie di marcia. Il fatto è accaduto intorno alle 8.45 nel tratto tra Giussano-Carate e Briosco.

Al momento la SS36 in direzione Lecco è stata chiusa con uscita obbligatoria a Giussano. Ovviamente il traffico ne ha risentito pesantemente e ci sono ancora lunghe code. Per tutti gli aggiornamenti, clicca qui.