Nel pomeriggio intorno alle 14 c’è stata una grande mobilitazioni di soccorsi a Castelmarte.

Soccorsi a Castelmarte

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, insieme alla Sos di Canzo e un’automedica. Come riporta il portale dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza l’intervento si è reso necessario per quello che è stato classificato come un evento violento all’interno di un impianto lavorativo.

Sul tetto dell’azienda, per motivi che al momento non sono noti, c’era un uomo di 36 anni. Subito sono stati allertati anche i Carabinieri di Como. Fortunatamente però nessuno si è fatto male e tutto sembra essere finito per il meglio con l’uomo che, intorno alle 15, è stato fatto scendere dal tetto con l’aiuto dei pompieri.

