Albero urta i fili dell’alta tensione: paura per un operaio a Monguzzo.

E’ successo in via Bellini

L’episodio si è verificato in via Bellini a Monguzzo intorno alle 15.15. Un operaio di 33 anni si è spaventato mentre stava potando gli alberi in prossimità dei fili dell’alta tensione. Il ramo di un albero, cadendo, ha urtato i fili dell’elettricità causando quattro piccole esplosioni che hanno fatto spaventare l’operaio.

Sul posto ambulanze e pompieri

Sul posto, in via Bellini, si sono precipitati i soccorritori: un’automedica e un’ambulanza della Sos di Lurago d’Erba insieme ai Vigili del Fuoco di Erba. Fortunatamente per il 33enne non ci sono state gravi conseguenze: l’operaio si è soltanto impaurito dopo il contatto tra i fili dell’alta tensione e i rami.