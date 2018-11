Montorfano finti addetti acquedotto in paese: attenzione alle truffe.

Attenzione alle truffe: a Montorfano finti addetti all’acquedotto si aggirerebbero per le abitazioni nel tentativo di ingannare e derubare i residenti. Come ha fatto sapere anche il sindaco Giuliano Capuano tramite social network, ci sarebbe “un ragazzo sui 25 anni che si presenta alle singole abitazioni come addetto all’acquedotto e una volta entrato in casa pare riesca a ipnotizzare le persone, facendo loro aprire cassetti ed eventuali portavalori. Ha già messo a segno un colpo con questo metodo! Fate girare”. L’invito è dunque quello di prestare la massima attenzione.