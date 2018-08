Grande festa a Montorfano domenica 9 settembre per l’ingresso di don Alessandro Casartelli.

Montorfano, ingresso il 9 settembre per il nuovo parroco

Sarà il 9 settembre l’ingresso del nuovo parroco don Alessandro Casartelli alla parrocchia di San Giovanni Evangelista. E’ in programma, organizzata da gruppo parrocchiale, una grande festa per accogliere il nuovo sacerdote di Montorfano. Le celebrazioni avranno inizio alle 17.30 con l’arrivo in piazza Roma, l’accoglienza del Vescovo Monsignor Oscar Cantoni e di don Alessandro.

Seguiranno i saluti dalla comunità e del sindaco Giuliano Capuano. Dalle 18, inizieranno ufficialmente il rito di ingresso e la messa solenne. Seguirà rinfresco presso l’oratorio.

Montorfano, tanti appuntamenti per accogliere il nuovo parroco

Tanti appuntamenti, organizzati dal gruppo parrocchiale, sono in programma in attesa dell’arrivo di don Alessandro. Venerdì 7 Settembre, alle 15 in Sala Maggiolini ci sarà l’incontro con i ragazzi e le ragazze del catechismo, i

catechisti e gli animatori. Alle 20.45, In chiesa ci sarà la veglia di preghiera per giovani e adulti mentre sabato 8 Settembre, alle 15, confessioni per tutti.