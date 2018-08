Via Como, lavori in corso: attenzione alla viabilità fino al 31 agosto.

Via Como modifiche alla viabilità

Attenzione alla chiusura totale al transito veicolare per la SP 28 Luisago – Senna – Lipomo a Montorfano, nel tratto di Via Como compreso tra Piazza Roma e la fine della strettoia: sono in corso lavori di realizzazione di una nuova condotta di gas metano. Modificata l’ordinanza provinciale del 27 luglio: fino al 31 agosto la circolazione sarà vietata lungo via Como, nel tratto compreso tra piazza Roma e la fine della strettoia, alla circolazione veicolare. I soli residenti e i mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti potranno circolare nella fascia compresa tra le 18 e le 8. Attenzione, dunque, alla viabilità lungo il tratto stradale. L’intera ordinanza è consultabile sul sito istituzionale dell’Amministrazione Provinciale.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU