Montorfano, via Barbavara diventa a senso unico

La novità era stata annunciata nei mesi scorsi dall’Amministrazione comunale, e il Comune la ha diramata nei giorni scorsi anche attraverso i canali social. “In data 3 agosto 2018 è stata modificata la viabilità di via Barbavara, che diventa a senso unico a scendere da via Molera verso via Brianza” recita il comunicato diffuso alla cittadinanza. Attenzione, dunque, alla viabilità: non sarà più possibile entrare dunque in via Barbavara svoltando a destra da via Brianza per chi procede da Alzate, che potrà raggiungere la via entrando in via Papa Giovanni XXIII, mentre chi giunge da Lipomo potrà raggiungere via Barbavara entrando in via Molera.

Come il sindaco Giuliano Capuano aveva spiegato nei mesi scorsi al Giornale di Erba, il provvedimento mira a migliorare la sicurezza stradale di pedoni e automobilisti lungo la strada, che in alcuni punti presenta la carreggiata molto stretta e in cui spesso c’è rischio di incidenti tra veicoli e disagi alla circolazione. “E’ una soluzione che riteniamo ottimale – ci aveva spiegato il primo cittadino montorfanese – Per migliorare la sicurezza lungo via Barbavara e che abbiamo concordato con la Polizia locale. Sarà attivata nelle prossime settimane in via sperimentale per un breve periodo con il posizionamento dell’apposita segnaletica per verificarne l’effettiva efficacia e, in caso di esito positivo, sarà mantenuta in via definitiva”.