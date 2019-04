Operai schiacciati da una lastra: due morti nel Milanese, alle porte della provincia di Pavia. A riportarlo è GiornalediPavia.it.

Ancora non chiara la dinamica dell’incidente avvenuto questa mattina a Pieve Emanuele (Mi) in via Roma, ma l’esito è tragico: due operai, che stavano lavorando di fianco ai binari della stazione, a pochi metri dalla banchina della fermata, hanno perso la vita.

La dinamica

Secondo le primissime informazioni, che ancora attendono conferma, una lastra caduta potrebbe aver schiacciato i due lavoratori. Uno di loro, 45 anni è morto sul colpo. Il secondo operaio, suo coetaneo, è spirato poco dopo.

Paolo Capone, Leader UGL: “Istituzioni si diano da fare per piano nazionale sulla sicurezza nelle aziende”

“L’UGL è vicina alle famiglie dei due operai di 45 anni che stamattina hanno perso la vita sul posto di lavoro a causa di una manovra sbagliata con la gru nell’azienda in cui lavoravano. L’ennesima tragedia che ci dimostra quanto sia urgente implementare un piano nazionale per la sicurezza sul lavoro a difesa della vita umana”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito all’incidente che ha coinvolto i due sfortunati lavoratori.

