E’ morto lo storico parroco di Galbiate don Enrico Panzeri. Don Enrico si è spento oggi, martedì 14 maggio 2019 a 79 anni. E’ stato sacerdote anche a Ponte Lambro.

Morto ex sacerdote di Ponte Lambro

Di origini lecchesi, nacque nel 1940 a Garlate. Dopo anni di studi nel nostro territorio, si trasferì a Venegono per intraprendere il percorso in seminario. Nel 1967 l’ordinazione sacerdotale. Successivamente trascorse i primi anni a Ponte Lambro e un lungo periodo a Gorla Minore. Un luogo importante per il sacerdote lecchese che per oltre 20 anni si occupò dell’oratorio e dei giovani. Fu poi parroco di Pontelambro. Quindi nel 1997 l’arrivo a Galbiate.

Gli anni galbiatesi

“Quando mi venne comunicato il trasferimento a Galbiate fu una grande sorpresa del tutto inaspettata – aveva raccontato in occasione del sui pensionamento avvenuto nel 2016. “Facendo un bilancio di questo periodo posso dire che è stato molto positivo, ma senza alcun dubbio intenso. Il territorio è vasto e composto da realtà diversificate: non ci sono solo le frazioni, ma anche un numero incredibile di località disseminate nel comune”.

Fu anche esorcista

Lasciata la guida dell comunità galbiatese si trasferì a Lecco, nel rione di Acquate con in carichi pastorali nella “Comunità Pastorale Madonna di Lourdes” . Tra questi anche l’attività di esorcista nella chiesetta di San Pio al Caleotto, vicino al centro commerciale la Meridiana. Stasera, in attesa delle esequie che verranno celebrate a Garlate giovedì alle 15, ci sarà la recita del santo rosario in suo nome ad Acquate.