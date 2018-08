E’ morto il motociclista italiano che sabato pomeriggio ha avuto un incidente a Muralto, in Svizzera.

Morto motociclista italiano in Svizzera

L’uomo, 80 anni, era in sella alla sua moto quando è rimasto coinvolto in un incidente stradale sabato pomeriggio. L’impatto è avvenuto in via Gian Gaspare Nessi verso le 16. Il centauro è stato urtato da un’automobile che stava uscendo da via Sociale, in direzione Minusio. Per l’uomo, domiciliato nel Locarnese, le cure dei medici in questi giorni non sono servite. E’ morto a causa delle ferite riportate dopo lo scontro.

