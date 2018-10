Mostra dell’artigianato arriva il fashion day.

Mostra dell’artigianato: domani il fashion day

La “settimana dell’artigianato” punta i riflettori sulla moda. Domani, lunedì 29 ottobre, alle 20.30, nel corpo centrale del polo fieristico Lariofiere di Erba, va in scena la sfilata “Colori dell’anima, riflessi nell’abito”, un tributo al sapere artigiano. Sfileranno infatti alcune proposte di abiti realizzati dagli studenti del corso di moda dell’IIS Leonardo Da Vinci di Como.

Il progetto

Il progetto vede gli studenti collaborare, ancora una volta, con il mondo artigiano, coordinati dagli insegnanti che hanno interpretato il sapere fare in chiave fashion. “A scuola studiano, quando iniziano ad approcciare il mondo del lavoro scoprono una nuova dimensione – spiega Elisabetta Maccioni, presidente del comitato organizzatore della Mostra dell’Artigianato – E’ proprio da qui che devono essere in grado di sviluppare nuove idee e impegnarsi in progetti propri”.

Lo spirito dell’iniziativa

Ha quindi proseguito: “Nasce con questo spirito l’iniziativa che abbiamo voluto a Lariofiere, l’obiettivo è quello di farli osare senza timore, solo così i giovani possono fare strada. È sicuramente questa una delle ragioni che ci ha spinti in questa direzione: sviluppare una collaborazione con la scuola. Attraverso le sperimentazioni vogliamo che i ragazzi si esprimano e diano il meglio di sé perché proprio attraverso questi momenti possono andare oltre alle paure e manifestare la loro massima esuberanza nel volere e sapere fare ed esprimersi”.

La sfilata

Gli studenti dell’IIS Leonardo Da Vinci di Como porteranno in passerella le loro ultime creazioni. Venti abiti rigorosamente in serie limitata sapranno rappresentare la vera arte della manualità, della creatività e del saper fare in genere. Ingegno, creatività, ricerca gli elementi che contraddistingueranno le opere dei ragazzi(e). Le modelle saranno seguite per trucco e parrucco dagli studenti del CFP di Como e del Galas di Lecco con idee artistiche e di tendenza, come richiede la moda.

Gli appuntamenti del pomeriggio

Nel pomeriggio, a partire dalle 16, gli operatori del settore legno arredo design saranno impegnati per un primo incontro con i rappresentanti della Camera di Commercio russa per capire esigenze e potenzialità del mercato. Per gli operatori con “le carte in regola” si potranno aprire nuove prospettive e, sicuramente, nuovi contatti. L’appuntamento con il mercato russo prevede un nuovo incontro martedì 30 ottobre alle 14 quando le aziende potranno iniziare il percorso propedeutico all’internazionalizzazione nell’ambito

del progetto “Il futuro dell’artigianato made in Italy” delle Camere di Commercio di Como e di Lecco.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU