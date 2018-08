Muore bimba di 4 anni di Canzo: la tragedia ha sconvolto la comunità.

Tragedia a Canzo: muore bimba di 4 anni

Bimba di 4 anni muore mentre è in vacanza con i nonni. La piccola che abita a Canzo insieme alla sua famiglia, si trovava in Sicilia, regione di origine dei suoi genitori, per trascorrere il periodo estivo.

La bambina aveva problemi cardiaci e proprio per questo lo scorso giugno era stata operata. Nulla però lasciava presagire il tragico epilogo. La notizia della morte della piccola è stata un fulmine a ciel sereno per la comunità canzese. Un dramma che non ha lasciato indifferenti e che ha profondamente colpito per la sua drammaticità.

