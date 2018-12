Le immagini dell’arrivo in Italia del narcotrafficante comasco

Lo scorso aprile in Marocco era stato arrestato un narcotrafficante comasco latitante da 22 anni, Angelo Filippini. Dopo aver passato alcuni mesi in carcere in Marocco, ieri è avvenuta l’estradizione dell’uomo.

Nelle immagini si vede Filippini, 74 anni, scortato dalle Forze dell’ordine. Nelle ore successive è stato portato al carcere di Rebibbia. Si era reso irreperibile dal 1996 ed era latitante da 22 anni. La ricerca dell’uomo ha impegnato il personale del Reparto Operativo di Como nell’analisi ed attualizzazione degli ultimi 10 anni dei suoi spostamenti, relazioni interpersonali e commerciali.

