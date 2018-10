NidoScuola Lipomo festeggia quarant’anni e inaugura la nuova sezione

NidoScuola Lipomo, grande festa per i quarant’anni della scuola dell’infanzia.

Grande festa oggi, domenica 28 ottobre, a Lipomo, per i quarant’anni del NidoScuola. Una bella manifestazione a cui hanno preso parte in tanti tra genitori, bambini, con lo staff della scuola dell’infanzia, la coordinatrice Laura Fasani e la presidente Federica Luraschi. Presenti anche gli amministratori con il sindaco Alessio Cantaluppi e il parroco, don Alfonso Rossi, che ha benedetto i locali e i bambini presenti. “Siamo qui per festeggiare i quarant’anni della scuola e ricordare tutti coloro che ne hanno fatto parte per ringraziarli di tutto quello che hanno fatto, che ci ha portato qui oggi”, ha commentato la presidente Luraschi. L’occasione della festa di compleanno del NidoScuola è stata anche per inaugurare una nuova sezione di Nido, la terza, ricavata nei locali appartenenti in precedenza alla Croce Rossa, che permetterà di accogliere numerosi bambini. Il taglio del nastro è stato fatto dalla presidente Luraschi e dal sindaco Alessio Cantaluppi.