Nella serata di ieri alle 23 a Merone, le pattuglie della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, hanno notato, all’altezza della locale stazione ferroviaria, una Seat Ibiza, con a bordo due cittadini verosimilmente extracomunitari di etnia nordafricana. Insospettiti dalle circostanze di tempo e di luogo, gli operatori di Polizia decidevano di procedere al controllo dei due, intimando l’alt Polizia.

Non si fermano all’alt, si ribaltano con l’auto e poi fuggono

Il conducente del veicolo in un primo momento sembrava fermare la marcia del veicolo salvo poi accelerare bruscamente dirigendosi in direzione Lambrugo per cercare di dileguarsi e far perdere le proprie tracce. La sconsiderata fuga dei due terminava dopo qualche centinaio di metri nel tratto curvilineo frontistante l’oasi di Baggero, quando il veicolo impattava un palo in legno utilizzato per i cavi telefonici e dopo essersi capovolta andava a finire a ridossi dei vicini arbusti. Gli occupanti sono usciti dal veicolo e si sono allonantati nella vicina boscaglia, facendo perdere le proprie tracce. Il mezzo, di proprietà di un cittadino marocchino, gravato da numerosi precedenti di polizia, è stato

prontamente recuperato e sottoposto a perquisizione con esito negativo. La circolazione stradale non ha subito intralcio ed allo

stato, il proprietario del mezzo è ricercato per il disbrigo delle incombenze amministrative del caso.

Due fermati a Figino Serenza

Sempre nella serata di ieri a Figino Serenza, un altro equipaggio della Polizia di Stato, impegnato in analogo servizio, procedeva al controllo di due giovani, un maggiorenne ed un minore, e nelle immediate adiacenze veniva individuato un involucro in alluminio contenente sostanza erbacea del peso di grammi 20 circa. Si trattava di marijuana. In relazione alle circostanze di tempo e di luogo del controllo di Polizia e del rinvenimento dello stupefacente sono in corso ulteriori accertamenti volti ad acclararne la titolarità in capo ai soggetti destinatari del controllo.