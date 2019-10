Non solo graditi e attesi ospiti: alla nuova rassegna di Lariofiere “Non solo sposi” dedicata agli sposi e alle cerimonie, in programma dal 26 ottobre al 3 novembre in contemporanea con la 46^ Mostra dell’Artigianato, tutti potranno essere protagonisti!

Basterà inviare una foto che racconti il proprio matrimonio o semplicemente una festa o un evento speciale, all’indirizzo e-mail info@lariofiere.com. Le immagini più belle verranno esposte nel Photo Wall all’ingresso della manifestazione. Sarà divertente ritrovare la propria fotografia all’interno di questa speciale galleria tematica.

Questi gli orari di apertura: dal 26 ottobre al 3 novembre, sabato e festivi 10 – 20; altri giorni 15 – 22.