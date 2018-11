Nordic Walking, incontro ad Albese con Cassano questa sera, venerdì 9 novembre.

Nordic Walking: incontro ad Albese

Si terrà questa sera, venerdì 9 novembre, dalle 20.45, al centro civico “Fabio Casartelli” di via Roma un incontro per parlare di Nordic Walking. L’appuntamento è organizzato dall’Amministrazione comunale con il Team Triangolo Lariano Lago di Como e tratterà di “Salute in cammino: conoscere i benefici di un sano tenore di vita”. Saranno presenti istruttori federali qualificati Sinw di Nordic Walking e una dietologa diabetologa. Per tutti i presenti sarà inoltre disponibile una giornata di prova gratuita, in programma per domani, sabato 10 novembre, per conoscere e testare i benefici della disciplina sportiva: un’attività adatta a persone di tutte le età, dai bambini agli anziani, e uno sport completo. L’evento è patrocinato dal Comune e l’ingresso è libero.