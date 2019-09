Nottata alcolica in provincia di Como. Due donne finiscono all’ospedale.

Nottata alcolica, intervengono i soccorsi

A finire all’ospedale una ragazza di 19 anni che, dopo aver bevuto troppo, si è sentita male in via Milano 12 a Erba. Sul posto, alle 00.26 un’ambulanza che ha trasportato la giovane al nosocomio cittadino. Una donna di 38 anni, invece, si è sentita male alle 00.56, in viale delle Rimembranze a Valsolda. Intervenuta la Croce azzurra di Porlezza che ha trasportato la donna all’ospedale di Menaggio.

Evento violento a Cernobbio

Poco prima delle 21 di ieri, invece, a Cernobbio sulla Vecchia Regina, si è registrato un evento violento. Sul posto un’automedica e un’ambulanza della Croce rossa di Cernobbio intervenute per prestare soccorso a un uomo di 36 anni che è stato poi portato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della battaglia in codice rosso.