Ennesima nottata alcolica nel comasco: ubriachi soccorsi in strada.

Ubriachi in strada

Il primo caso è accaduto a Novedrate, in via Europa unita, poco prima di mezzanotte e mezza. Sul posto un’ambulanza della Croce rossa di Lentate per un uomo di 61 anni vittima di un’intossicazione etilica. Poco dopo le 3, invece, una donna di 46 anni è stata soccorsa da un’ambulanza in via Roma 16, a Lurago D’Erba. Anche lei era visibilmente ubriaca. Entrambi non sono comunque stati trasportati in ospedale.

Doppio incidente

Quattro persone ferite, intorno alle 21.40, sulla strada statale 36, nel tratto Gaggio-Nibionno. I soccorsi sono stati allertati in codice giallo per tre uomini – 42, 44 e 56 anni – e una donna di 49 anni. Fortunatamente, a quanto risulta , le feriti sarebbero lievi. Allertata anche la Polstrada di Lecco. Alle 23.23, invece, incidente di media gravità (codice giallo), a Cantù, in via Cristoforo Colombo. Rimaste ferite due persone: una ragazza di 19 anni e una donna di 34. Entrambe sono state portate all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Sul posto la Croce rossa di Cantù.