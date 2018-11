Ecco che cos’è successo nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Notte di Halloween piena di interventi

Intorno alle 22 un malore a Vertemate per una donna di 53 anni. Pochi minuti dopo, a Bregnano, un infortunio in un impianto lavorativo di via Milano. Un uomo di 47 anni è stato trasportato al Sant’Anna in codice verde. Alle 23.40, a Lipomo, è invece stato investito un pedone, un uomo di 49 anni. E’ stato poi accompagnato in codice verde all’ospedale di Erba.

Quante intossicazioni etiliche

Intorno alle 1 un malore per un ragazzo di 19 anni. Soccorso dalla Cri di Como e portato al Valduce. E poi alla 1.40, in viale Roosvelt, soccorsi allertati per un’intossicazione etilica. Così anche a Pusiano, alle 2. Un giovane di soli 15 anni è stato portato in codice giallo all’ospedale. Alla stessa ora, allarme per un uomo di 52 anni che aveva bevuto qualche bicchiere di troppo ad Appiano Gentile. Alle 5 a Cermenate soccorsi per un altro giovane, di 17 anni. Troppo alcol e “un giro” all’ospedale di Cantù.

Altri interventi

Alle 3 in via Domea a Cantù si è invece verificato un incidente stradale. Coinvolte 4 persone una giovane di 19 anni e tre uomini di 20, 21 e 31 anni. Solo un grande spavento, nessuno è finito in ospedale. Intorno alle 4 un evento violento, classificato come aggressione, a Como in via Sant’Abbondio. Coinvolto un 22enne che non è stato portato in ospedale ma solo soccorso sul posto. E’ invece finita al Valduce in codice verde una ragazza di 15 anni. Intossicazione da sostanze pericolose a Como la motivazione del suo ricovero. Da segnalare infine un malore a Como alle 4. La Cri di Lipomo ha portato in codice verde al Sant’Anna un uomo di 56 anni.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU