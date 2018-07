Notti magiche a Lipomo, continua la rassegna: venerdì 27 luglio c’è il tributo a Rino Gaetano.

Proseguono gli appuntamenti estivi Notti magiche ideati dall’Amministrazione comunale, e in particolare dall’assessorato alla Cultura e Tempo Libero e dalla Commissione Tempo Libero e sport in paese. Il prossimo appuntamento è in programma per venerdì, 27 luglio, in Corte grande. Sul palco della suggestiva corte ci sarà la band “Vino Raro”, che proporrà i maggiori successi del celebre cantautore italiano. Il concerto avrà inizio alle 21 ed è a ingresso libero. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.