Oggi il funerale di Giulio Ferloni, il 49enne escursionista deceduto domenica 29 dicembre mentre rientrava da una ciaspolata.

L’addio nella chiesa di Castello

Alle 14,30 odierne, giovedì 2 gennaio, a Lurate Caccivio, nella chiesa della frazione di Castello, sarà celebrato il rito funebre. La scomparsa di Ferloni, molto conosciuto e stimato, sia professionalmente che sportivamente, già vicepresidente dell’associazione natatoria “Labbracciata”, ha destato vasto cordoglio. L’uomo, originario di Lurate Caccivio e residente a Villa Guardia, era impegnato in un’escursione insieme alla compagna. Sulla via del ritorno, scegliendo di seguire un percorso differente rispetto alla compagna, la fatale caduta.

Centinaia di amici affranti per la scomparsa

Centinaia i messaggi di cordoglio, parole commosse per ricordare su varie pagine social un amico speciale, la sua spensieratezza ed esuberanza. La piccola chiesa di Castello certamente non sarà in grado di contenere la folla che oggi dirà addio a Ferloni, stringendosi nell’abbraccio ai familiari dell’amico scomparso tragicamente.