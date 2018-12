Omicidio a Natale: uccide la madre a martellate e poi tenta di togliersi la vita. A riportarlo è Giornaledilecco.it.

Omicidio a Natale nel Lecchese

Trageda assurda oggi, 25 dicembre 2018 a Robbiate, in provincia di Lecco, in una appartamento al secondo piano di una palazzina di via Enrico Fermi. Ora l’uomo, M.O. di circa 60 anni, con diversi problemi alle spalle si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Mandic di Merate. A scoprire l’orrore nell’appartamento al civico 6 sono stati i Vigili del Fuoco che sono stati chiamati a intervenire in tarda mattinata.

