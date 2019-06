E’ stato ucciso domenica sera alla festa del paese. Hans Junior Krupe, 25 anni di Veniano, ha perso la vita dopo essere stato accoltellato. Futili motivi alla base del folle gesto.

Omicidio a Veniano, la fiaccolata

Il dolore per la perdita in tutto il paese è però ancora fortissimo e amici e parenti non si danno pace per una morte così tragica. Ieri sera quindi, dalle 19.30, coloro che hanno voluto bene ad Hans hanno marciato dalla sua casa in via Alcide De Gasperi fino alla panchina che è diventato il simbolo del triste fatto. Hanno depositato candele e fiori per non dimenticare.