Operaio precipita da un ponteggio mentre era al lavoro in un cantiere a Ponte Lambro. I soccorsi sono stati allertati intorno alle 15.30 in via Guglielmo Marconi.

Sul posto ambulanza, auto medica e Vigili del fuoco

Le condizioni dell’operaio, le cui generalità non sono ancora state rese note, sono apparse da subito gravi. A Ponte lambro sono giunte, a sirene spiegate, un’ambulanza della Sos Canzo e l’auto medica. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Erba. Stando a quando è stato possibile apprendere pare che l’uomo, un 50enne, impegnato in un cantiere in un’abitazione privata, sia precipitato da un ponteggio mentre lavorava a un’altezza di circa 8 metri. Dopo le prime cure sul posto è stato trasportato in ambulanza al Pronto soccorso. Le sue condizioni sono gravi ma l’uomo è fuori pericolo di vita.