Vigili del fuoco al lavoro nella mattinata di oggi, mercoledì 27 marzo, a Orsenigo per un incendio. A prendere fuoco un televisore.

A fuoco un televisore

L’intervento dei Vigili del fuoco è stato intorno alle 7.20 per l’incendio di un televisore e del mobile sul quale era riposto. Il fatto si è verificato in un appartamento a Orsenigo, in via Marie Curie. Non si segnalano feriti. In posto le squadre dei Vigili del Fuoco di Como e il distaccamento Erba.