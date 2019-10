Nel pomeriggio di ieri, domenica 27 ottobre, si è verificato un drammatico incidente a Magreglio. Un uomo a bordo di una Audi A3 nera che viaggiava insieme alla moglie e due figli piccoli, di 9 e 6 anni, per cause non ancora chiare ha sbandato lungo la strada provinciale che collega Barni e Magreglio, nel territorio comunale di Magreglio, e ha travolto due persone. Una di esse, un uomo, ha purtroppo perso la vita. Con lui c’era la figlia.

Padre e figlia investiti a Magreglio: le condizioni della donna

L’uomo, Cosimo Damiano Maffettone, 68 anni, residente proprio a Magreglio, a seguito del violento impatto è stato sbalzato nel torrente sottostante ed è deceduto praticamente sul colpo. La figlia invece, 44 anni, si trova ricoverata nel reparto di Neurorianimazione dell’ospedale di Lecco. Al momento la prognosi resta riservata.