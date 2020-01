Giornata della Memoria, cerimonia a Lipomo: inaugurata la panchina rossa al parco “Anna Frank”.

Giornata della Memoria, cerimonia a Lipomo

Si è tenuta ieri mattina, lunedì 27 gennaio 2020, la cerimonia per la Giornata della Memoria. Un’iniziativa organizzata dall’Amministrazione comunale e tenutasi al parchetto “Anna Frank” di via Cantaluppi. Presenti alla manifestazione l’Amministrazione con il sindaco Alessio Cantaluppi , la vicesindaca Cristina Comotti, l’assessore alla Cultura Giuseppe Rigamonti, Vincenzo Allocca presidente della Pro loco e le responsabili del Centro Antiviolenza di Como Federica Trombetta e Giuditta Berti. La manifestazione è stata occasione per presentare la nuova panchina rossa predisposta all’interno del parco: un simbolo per dire no alla violenza contro le donne: un’iniziativa adottata già da molti Comuni del territorio e in tutta Italia, e che anche Lipomo ha deciso di adottare nei giorni scorsi a simboleggiare il proprio “no” alla violenza.

Coinvolti anche i ragazzi delle scuole

A prendere parte alla cerimonia anche i ragazzi delle classi quinte della primaria e le classi terze della secondaria. La manifestazione si è poi spostata in sala consiliare: la classe terza F ha presentato la figura di Eva Kor, sopravvissuta agli esperimenti di Auschwitz del medico Josef Mengele a cui concesse il perdono; e successivamente con gli alunni della terza E, che hanno presentato il film “Storia di una ladra di libri”.