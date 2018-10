Lascia l’auto davanti al bar e la ritrova completamente distrutta.

Trova l’auto distrutta dopo averla parcheggiata

Lo spiacevole episodio è accaduto lo scorso sabato 6 ottobre, attorno alle 20.30, nel parcheggio all’esterno del bar “Coccodè” in via Al Gigante a Inverigo. La “Swift” Suzuki, completamente distrutta sul retro a causa di una manovra brusca e disattenta di un automobilista che poi si è dato alla fuga. Oltre al danno infatti, per il proprietario della Suzuki è arrivata anche la beffa: l’autore del sinistro, dopo aver distrutto il retro della macchina dell’albesino è scappato facendo perdere le sue tracce. L’unica informazione certa è che fosse alla guida di un Pick-up di colore rosso che lo sfortunato albesino ha visto allontanarsi dopo essere stato richiamato dal rumore provocato dal brusco tamponamento.

Tutti i dettagli su il Giornale di Erba da oggi, sabato 13 ottobre, in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui