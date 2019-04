Grande paura questo pomeriggio, poco prima delle 15, a Barni.

Paura a Barni: anziano si ribalta con l’auto

L’impatto è avvenuto in via Europa. L’uomo alla guida, per cause che stabiliranno le Forze dell’ordine, ha perso il controllo dell’auto andando poi a ribaltarsi con l’auto. I soccorsi si sono precipitati sul posto in codice rosso. Per fortuna, nonostante l’enorme spavento, l’uomo, 75 anni, non ha riportato ferite gravi. E’ stato trasportato in codice verde all’ospedale. In via Europa sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.